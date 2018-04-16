Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити
Вчера, 15 апреля, английский клуб Манчестер Сити досрочно завоевал золотые медали чемпионата Англии. Это произошло после того, как Манчестер Юнайтед, сохранявший теоретические шансы догнать "горожан", неожиданно проиграл на своем поле Вест Бромвичу (0 - 1).
Команда же Пепа Гвардиолы, обыграв в гостях Тотенхэм (1 - 3) набрала 87 очков и, за пять туров до финиша, стала недосягаемой для манкунианцев, у которых 71 очко.
Золотую медаль в составе Манчестер Сити получит и украинский легионер Александр Зинченко, который отыграл для этого положенные по регламенту пять матчей за "горожан".
В матче Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич, единственный и золотой гол (для Манчестер Сити, разумеется - Прим.Ред.) забил Джей Родригес после подачи углового на 73-я минуте. 0:1.
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич 0:1 (0:0)
Гол: Джей Родригес, 73 (0:1)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа; Линделеф; Смоллинг; Валенсия А.; Янг Э. (Рашфорд, 75); Эррера (Лингард, 46); Погба (Марсьяль А., 58); Матич; Мата; Санчес А.; Лукаку Р.
"Вест Бромвич": Фостер Б.; Гиббс; Доусон К.; Хегази; Ньом; Брант (Якоб, 94); Филлипс (Крыховяк, 77); Макклин; Ливермур (Старридж, 85); Рондон; Родригес Джей
Предупреждения: Погба, 29 - Ньом, 77.
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