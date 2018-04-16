Вчера, 15 апреля, английский клуб Манчестер Сити досрочно завоевал золотые медали чемпионата Англии. Это произошло после того, как Манчестер Юнайтед, сохранявший теоретические шансы догнать "горожан", неожиданно проиграл на своем поле Вест Бромвичу (0 - 1).

Команда же Пепа Гвардиолы, обыграв в гостях Тотенхэм (1 - 3) набрала 87 очков и, за пять туров до финиша, стала недосягаемой для манкунианцев, у которых 71 очко.

Золотую медаль в составе Манчестер Сити получит и украинский легионер Александр Зинченко, который отыграл для этого положенные по регламенту пять матчей за "горожан".

В матче Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич, единственный и золотой гол (для Манчестер Сити, разумеется - Прим.Ред.) забил Джей Родригес после подачи углового на 73-я минуте. 0:1.

Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич 0:1 (0:0)



Гол: Джей Родригес, 73 (0:1)



"Манчестер Юнайтед": де Хеа; Линделеф; Смоллинг; Валенсия А.; Янг Э. (Рашфорд, 75); Эррера (Лингард, 46); Погба (Марсьяль А., 58); Матич; Мата; Санчес А.; Лукаку Р.



"Вест Бромвич": Фостер Б.; Гиббс; Доусон К.; Хегази; Ньом; Брант (Якоб, 94); Филлипс (Крыховяк, 77); Макклин; Ливермур (Старридж, 85); Рондон; Родригес Джей



Предупреждения: Погба, 29 - Ньом, 77.

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