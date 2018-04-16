Сегодня, 16 апреля, американское космическое агентство NASA запускает орбитальную обсерваторию TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска обитаемых планет.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Согласно информации, охват изучаемого пространства составит 200 тысяч ярких звезд. Наблюдение за одним отдельным участком неба будет длиться 30 дней.

TESS от других телескопов отличается зеркалом, диаметр которого – 650 см. Это дает ему возможность улавливать намного больше света, что позволяет определять планеты, где может быть вода.

Подобного рода поиски ведутся и с Земли, однако из-за наличия атмосферы земные телескопы могут фиксировать падение яркости звезд только на 1% – такое падение дают только большие планеты, сравнимые по размерам с Юпитером или Сатурном. Маленькие планеты снижают яркость материнских звезд на сотые доли процента – такое изменение можно зафиксировать только из космоса.

Основной задачей TESS является поиск именно небольших планет, которые находятся в так называемой "зоне жизни" – не слишком далеко, но и не слишком близко от своих звезд, чтобы температурные условия допускали существование жидкой воды.

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