Полицейские рассказали подробности самоубийства мужчины в населенном пункте Михайловка-Рубежовка под Киевом. Ранее сообщалось, что в субботу здесь застрелился замначальник киевского главка СБУ Олег Вовчок.

О подробностях расследования суицида сообщает УНН.

В областном главке не могут подтвердить, работал ли погибший когда-нибудь в Службе безопасности Украины или правоохранительных органах. По словам пресс-секретаря ГУ ЧП в Киевской области Николая Жуковича, производство зарегистрировано по статье 115 УК с пометкой" самоубийство".

Работники полиции, выезжали на место происшествия, не нашли оснований говорить, что мужчине кто-то помог покончить жизнь самоубийством.

"По крайней мере, мы говорим, что он сам из зарегистрированного пистолета застрелился", - сказал Жукович.

По его словам, этот инцидент произошел по месту жительства мужчины в Михайловке-Рубежовке Киевской области. В данный момент пистолет направлен на экспертизу.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство по семейным обстоятельствам.

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что один из сотрудников спецслужбы сейчас находится в больнице. При этом она не подтвердила и не опровергла информацию о попытке суицида.