В истории с переносом финального боя World Boxing Super Series (WBSS) между нашим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и российским чемпионом по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) появляются новые любопытные моменты.

Об этом в своем Телеграмм-канале написал популярный российский комментатор Алексей Андронов.

"Пока Роскомнадзор воюет с Телеграммом (и играет 5 на 3), продолжаются пляски с бубном вокруг боя Усик - Гассиев. Никто не хочет боя в Джидде - это такая же глупость, как ЧМ по хоккею в условной Эфиопии.

Наши хотят боя в России. Готовы щедро платить. Усику, в общем, пофиг, он нереально уверен в себе.

Но мне кажется, этого боя не должно быть ни в России, ни в Украине. Нельзя допустить, чтобы потоки политического дерьма испортили классный бокс. Мне кажется, нужно боксировать в Риге или Минске. Или хотя бы в Хельсинки. В хоккейном дворце", - написал Андронов.

Фото: t.me

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