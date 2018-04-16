Вопрос об обращении в суд за разрешением на прослушку главы САП Назара Холодницкого возник во время расследования уголовного производства по мошенничеству.

Об этом сегодня журналистам в Киеве заявил ГПУ Юрий Луценко, пишет УНН.

"В дальнейшем по делу отрабатывались версии причастности к сделке тех или иных лиц. Отрабатывались различные версии и было установлено его контакт с окружающими руководства САП. Поэтому было принято решение с санкции суда установления специальной техники прослушивания", - сказал Луценко.

Он отметил, что еще в прошлом году были открыты ряд дел, которые позже были соединены в одно производство по заявлению сына задержанного бывшего руководителя Харьковской налоговой инспекции Денисюка о том, что один человек предлагает за взятку решить вопрос о его отца.

"В заявлении было указано, что вероятно это взятка должна идти к главному военному прокурору Матиосу. Я расписал это заявление на Генеральную инспекцию. Генеральная инспекция без ведома Матиоса при участии СБУ открыла производство и провела соответствующие следственные действия. Было установлено, что посредник называл сумму в 200 тыс долл. для начала. Мы установили, что этот мошенник не имеет никакого отношения ни к Матиосу, ни к Генпрокуратуре. И дело было переквалифицировано с дачи взятки должностному лицу на мошенничество. Это произошло в октябре-ноябре прошлого года", - рассказал Луценко.

Ранее возможную причастность к "вертолетному делу" экс-руководителя налоговой Харьковщины генерала Станислава Денисюка анализировала "Страна".

Как сообщили "Стране" дети Денисюка, после ареста их отца к ним пришел "решала" с предложением смягчить участь их отца. В качестве доказательства своих возможностей он козырял связями с руководителями силовых структур. В частности, с главным военным прокурором Матросом и главой САП Холодницким.

Дети Денисюка обратились в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. После чего "решала", взяв первый транш в 200 000 долларов исчез из страны. Позже с самим Станиславом Денесюком, по словам его адвоката, встретился Матиос и попытался договорится о том, чтобы семья Денисюков дала согласие передать дело о вымогательстве в Главную военную прокуратуру. Также он убеждал, что за "решалой" стоит Холодницкий.

В тоже время семья Денисюков в эту версию не верит и полагает, что, более вероятно, что за этим делом стоит сам Матиос, который хочет якобы сам занять пост главы САП вместо Холодницкого. С этой целью якобы антикоррупционного прокурора и поставили на прослушку, использовав дело Денисюка как формальный повод.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко заявил, что дело Холодницкого не тянет на уголовное.

Также Холодницкий прокомментировал расследование "Страны" о подоплеке своего дела.