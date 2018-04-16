Сегодня, 16 апреля, в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Михаила Бойчука (Киквидзе) и Неманской военный КРАЗ въехал в автомобиль Mercedes-Benz S560. Авария произошла примерно в 12.20, когда представительское авто стояла на светофоре.

Об этом сообщает "Информатор".

В момент ДТП в грузовике находились нацгрардейцы. Водитель Mercedes-Benz S560 был очень расстроен случившимся и неохотно шел на контакт. Он рассказал, что просто остановился на светофоре, а сзади в него врезался КРАЗ.

Повреждения у автомобиля незначительные, немного вмят бампер.

Никто не пострадал. Корреспонденты вызвали на место происшествия патрульную полицию.

Повреждения у автомобиля незначительные Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", сегодня в Киеве пьяный работник автомойки угнал автомобиль телеведущей Оксаны Марченко.

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