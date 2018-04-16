Наш знаменитый боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который ушел с профессионального ринга после поражения от британца Энтони Джошуа, рассказал о том, что недооценил своего соперника и что решение о реванше принимал, советуясь со своей семьей.

Об этом наш боксер рассказал в интервью английской The Times.

"После боя я тогда собрался прислушаться только к людям, которые много для меня значат. Я ждал, что моя мама скажет: "Сынок, выйди еще раз против Джошуа в ринг". Если бы она дала мне свое благословение, я бы сделал это, не сомневаясь ни секунды.

Но моя мама - умная женщина. Она просто сказала: "Володя, что бы ты не делал, я буду поддерживать тебя". И тут я такой: "Черт, мама, можешь просто сказать мне, чтобы я это сделал". Мне нужно было что-то, чтобы оправдать решение", - рассказал Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что Джошуа одержал победу над Паркером и стал обладатем трех поясов.