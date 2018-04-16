В 2017 году суды приняли около 500 разрешений на проведение обысков на украинских предприятиях.

Об этом сообщает сервис Opendatabot на официальном сайте.

Такое количество обысков гораздо меньше, чем опубликованная журналистами "Судебно-юридической газеты", которые заявляли о более чем 182 тысяч обысков.

В Opendatabot сообщают, что журналисты включали в свои расчеты не только дела, в которых суды разрешили проведение обысков, а все дела, содержащие слова "обыск", "временный доступ" и "определение".

"Самая большая проблема в сборе подобной статистика — судебные решения об обыске публикуются с задержкой, которая может достигать нескольких лет. Соответственно, и 2016, и 2017 год до сих пор не опубликованы все постановления", — сообщают в Opendatabot.

Там также сообщают, что по их расчетам в 2016 и 2017 году суды предоставили по 500 разрешений на осуществление обысков. Однако в Opendatabot признают, что данная цифра является неточной, так как до сих пор опубликовано не все определения.

Как отмечается, наибольшее количество обысков провели в 2015 году — 25 407.

8 ноября 2017-го Кабмин одобрил законопроект о видео - и аудиофиксацию обысков бизнес-структур. 16 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №7275 о защите бизнеса. 1 декабря Порошенко утвердил обязательную видеофиксацию во время обысков.

OpenDataBot — сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Ранее "Страна" сообщала, что в офисах "Новой почты" Генпрокуратура проводит массовые обыски.

Также СБУ проводит массовые обыски за "антиукраинские акции", в том числе у журналистов.