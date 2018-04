Весна радует не только теплом, но и скидками: Panama.ua проводит Spring Fashion Sale. Это событие будет интересно всем, кто хочет обновить гардероб своего чада, или же приобрести ему подарки на предстоящие праздники.

Найти подходящую одежду (https://panama.ua/categorys/76341/) для ребенка непросто, но Panama.ua значительно упрощает эту задачу, ведь в его ассортименте только качественные и сертифицированные товары. Магазин предлагает скидки от 10 до 70 процентов, что дает возможность найти обновки от 19 грн. Spring Fashion Sale будет проходить целых 4 недели, поэтому определиться с выбором успеют все. Помимо этого, магазин осуществляет бесплатную доставку по всей Украине, в Киеве и больших городах - до двери.

На распродаже представлено более 4900 наименований: белье, регланы, школьная форма, свитеры, брюки, платья, юбки, носочно-чулочные изделия, аксессуары и всё остальное для функционального и стильного детского гардероба. В интернет-магазине можно найти вещи от брендов с мировым именем: H&M, Ralph Lauren, Mini Moda, Monaliza, Mothercare, Nikola, One by One, OVS, Silver Sun, To be Too, Веснушка, Каприз и многих других.

Родителям не нужно просматривать тысячи товаров, чтобы сделать идеальный выбор, ведь на сайте очень удобный поиск и навигация. Достаточно выбрать пол, рост, возраст, бренд, ценовой диапазон - и покупателю будет предоставлен выбор из подходящих позиций.