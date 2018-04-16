Сюжет телеканала "1+1" про украинскую пенсионерку из агитационного ролика Петра Порошенко назван "Самой яркой манипуляцией недели" согласно еженедельного обзора сайта "Детектор медиа".

Всего в перечне за 2-8 апреля эта организация, которая согласно информации на ее сайте работает на гранты международных организаций, проанализировала 67 "сомнительных" сюжета на украинском ТВ, которые, по мнению авторов обзора, могут носить характер "заказных", пишут "Украинские новости".

В упомянутом сюжете шла речь о том, что пенсионерка Раиса Кузьменко, которая предстала в ролике президента как пример человека, которому повысили пенсию, как оказалось, еле сводит концы с концами.

"Детектору" такой поворот не понравился. Авторы обзора считают, что показывая жизненный сюжет об обманутой героине рекламного ролика президента Порошенко, телевизионщики не уделили достаточно внимания выяснению истинных причин, почему ей так и не повысили в реальной жизни пенсию.

"Не покидает ощущение, что команда ТСН так же использует бедную женщину, как обвиняет в этом команду Порошенко", - поясняет методику определения "главного манипулятора недели" автор.

Фото: osvita.mediasapiens.ua

В качестве "отягчающего" обстоятельства был указан и тот факт, что информацию об этом сюжете перепубликовала в числе прочих и "Страна".

Этот сюжет был назван "заказным" и "манипулятивным"

Стоит отметить, что ОО "Детектор медиа" и ее руководитель Наталья Лигачева неоднократно обвинялись журналистами в тенденциозном подходе к анализу сюжетов и публикаций СМИ в интересах действующей власти. Когда любые негативные материалы в отношении власти, а также оппозиционные медиа, критикуются с точки зрения "несоблюдения журналистских стандартов" и "манипулятивности"

Журналисты "Страны" провели собственное расследование деятельности "Детектор медиа".