В Армении входящие в правящую коалицию Республиканская партия Армении и партия Дашнакцутюн выдвинули на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы государства Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно действующей процедуре, РПА и Дашнакцутюн выдвинули кандидатуру Саргсяна, завтра руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян предложит кандидатуру от имени фракции, мы ее обсудим в установленном законом порядке и проголосуем", — заявил вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана протестующие против того, чтобы Саргсян возглавил правительство, перекрыли улицы и пытались блокировать метро.

Также мы сообщали о том, что в Ереване сторонники оппозиции захватили студию Общественного радио.

Отметим, что, после изменений Конституции, Армения превращается в парламентскую республику и фактическим главой государства становится премьер-министр.