Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайший год в местных прокуратурах собираются заполнить более 300 вакансий по новому принципу избрания кандидатов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я ожидаю новой крови, заходит в прокуратуру. Потому что это первый раз, когда абсолютное большинство, почти 80%, люди из вне системы", - сказал Луценко после открытия обучения по специальной подготовки кандидатов на должность прокурора в Национальной академии прокуратуры Украины.

По его словам, сейчас есть 330 вакансий на 307 слушателей академии, которые должны через год, после окончания учебы, стать местными прокурорами.

Отвечая на вопрос, какая разница от предыдущего набора прокуроров, Луценко сказал, что предыдущий набор был через конкурс, который проводился даже не в академии.

"Кажется, они сдавали тесты, а затем на собеседовании, в том числе, и с генпрокурором, выбирали кандидата. По сути, собеседование определяло все", - сказал Луценко.

По его словам, в результате из 200 человек - 178 прокуроров прошли из старой системы и только 22 - новых.

"Сегодня мы имеем абсолютно открытую систему, где я не имею никакого влияния на результаты тестов и никто из руководителей подразделений нет. Не будет никаких собеседований. Речь идет только о тестах, экзамены, модулях. Результат покажет государственная аттестация", - заявил глава ГПУ.

Он добавил, что зарплата местных прокуроров будет стартовать от 13 тысяч гривен.

Напомним, что Луценко заявил, что дело Холодницкого не тянет на уголовное.

Как сообщала "Страна", 16 апреля исполняется три года со дня убийства известного писателя и журналиста Олеся Бузины. Публициста, не скрывавшего своего критического отношения к власти пришедшей после победы Майдана, расстреляли во дворе собственного дома в Киеве.