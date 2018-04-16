Антивирус Windows Defender начал блокировать работу торрент-клиента uTorrent, обозначая программу как вирус.

Об этом пишет портал ExtremeTech.

На сайте компании Microsoft еще в феврале 2017 года появилась отдельная страница, посвященная uTorrent. Указывается, что программа имеет "плохую репутацию", а также может замедлить работу системы. Однако Windows Defender до этого не блокировал работу приложения.

Теперь же антивирус по умолчанию помещает uTorrent в карантин и прекращает его работу. Аналогично работают антивирусы от ESET, Sophos, TrendMicro и другие, которые определяют программу как вредоносную.

В то же время пользователи все равно могут вручную добавить торрент-клиент в список исключений. Представитель BitTorrent, Inc., разрабатывающей uTorrent, заявил, что такое изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.

В компании пояснили, что отмеченной в качестве вируса была лишь одна из версий uTorrent, которую установили всего пять процентов пользователей. В итоге разработчики просто удалили эту версию с сайта.

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