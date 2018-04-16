После окончания 27 тура чемпионата Украины по футболу, в котором Динамо обыграло Шахтер и возродило интригу в золотой гонке, Премьер-лига назвала лучшего игрока.

Эксперты УПЛ почти единогласно посчитали таким полузащитника Динамо Владимира Шепелева, который забил единственный и победный гол в ворота "горняков".

В состав экспертного совета УПЛ вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский, Виктор Грачев.

За кандидатуру полузащитника Шепелева проголосовали восемь членов экспертного совета УПЛ из девяти.

Сам Владимир Шепелев после матча заявил, что Динамо теперь продолжит борьбу с донецким Шахтером за золото чемпионата Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шахтере прокомментировали поражение от Динамо.