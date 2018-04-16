Под Днепром произошла жуткая дорожная авария, в которой пострадали два человека - водитель и пассажир. Легковой автомобиль на большой скорости протаранил отбойник, который треснул и прошил машину насквозь в двух местах. Об этом сообщает ТСН.

По словам свидетелей, "Ниссан" мчался с большой скоростью и на повороте не справился с управлением. Удар был такой силы, что отбойник треснул и проткнул авто сразу в двух местах. Состояние водителя очень тяжелое, он в больнице.

Чтобы извлечь из салона искореженного автомобиля пассажира, пришлось даже вызывать спасателей - они разрезали отбойник и вытащили зажатого им мужчину. По предварительным данным, у пассажира травмирована нога. 

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