Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, установивший минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет. При этом за половые сношения с детьми до 16 полагается пять лет тюрьмы.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в своем Twitter.

"Подписал закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Он будет способствовать повышению состояния соблюдения прав ребенка в Украине и позволит выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы", - отметил Порошенко.

Соответствующее изменение внесено в Уголовный кодекс.

Кроме того, законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

Напомним, нормы закона прописаны в законопроекте №2016, который был рассмотрен Верховной Радой в марте. За принятие в целом законопроекта №2016 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226.

Фото: twitter.com/poroshenko

Ранее уголовная ответственность предусматривалась за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, при этом конкретный возраст не указывался.

Теперь же естественные или неестественные половые отношения с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, будут наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет для лиц, которые создают места разврата с привлечением малолетнего лица.

Кроме того, закон отменяет необходимость проведения экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего от изнасилования. Проведение экспертизы теряет свою актуальность в связи с тем, что Рада установила четкий минимальный возраст полового совершеннолетия.

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