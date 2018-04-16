В информации на аудиозаписях, сделанных в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, не обнаружены основания для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве, пишет "Громадське".

Генпрокурор говорит, что в доказательствах усматривается дисциплинарное нарушение.

"Анализировал (пленки, — Прим. Ред.) как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры ... И он, и я пришли к выводу, что в них (пленках, — Прим. Ред.) явно усматривается дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток, которые вымогал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования на данный момент я не вижу", — сказал Луценко.

Луценко отметил, что сейчас Холодницкий находится в отпуске. "Холодницкий Назар Иванович был у меня ... Он принял решение уйти на время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои объяснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с КДК (Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров, — Прим. Ред", - отметил Луценко.

Ранее "Страна" сообщала о вымогательстве у детей генерала и плацдарм для Матиоса. Закулисье "дела Холодницкого".

Также Холодницкий на неделю ушел в отпуск - СМИ.