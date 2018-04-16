Во вторник, 17 апреля, в Киеве закрывается движение трех трамвайных маршрутов, которые курсируют на Левом берегу. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Движение трамваев 23, 32 и 33 будет закрыто на период ремонта путепровода, который будет проходить в рамках капитального ремонта улицы Алма-Атинской.

В "Киевпастрансе" не уточняют, как долго продлится ремонт.

Вместо них на этот период запустят временные автобусные маршруты 33т и 33тк. Автобус 33т будет курсировать от ДВРЗ до станции метро "Черниговская".

Автобус 33тк - от ДВРЗ до Дарницкой площади. Пассажиры этих автобусов смогут использовать в них апрельские проездные на трамвай.

Кроме того, сокращенный трамвайный маршрут 33к будет курсировать от улицы Сабурова до улицы Павла Усенка.

Фото: kpt.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на маршруты выведут новые трамваи с кондиционерами. Ранее "Страна" писала, что "Киевпастранс" закупит пластиковые проездные на 2,5 млн гривен.