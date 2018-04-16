Отчет премьера Владимира Гройсмана о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабмина в 2017 году, который был запланирован в Раде на 18 апреля перенесли на 20 июня.

Об этом сообщается на сайте комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.

Текущая сессия парламента продлится до середины июля, после чего депутаты уйдут на каникулы до осени.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что отчет Кабмина в Раде перенести по политическим причинам, пишет ЛБ.

"Думаю, что здесь есть политическая причина. Честно, я не верю, что 2/3 зала парламента вообще волнует отчет премьер-министра. Поэтому я думаю, что это все политические и кулуарные танцы. Часть зала во главе с президентом хочет снять Гройсмана, а часть политиков всячески этому противится. И вокруг всего этого происходит эта кулуарщина", - сказала она.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что отчет о выполнении Программы деятельности правительства за 2017 год перенесли в результате переговоров внутри коалиции.

"Мне известно, что они всю неделю вели переговоры. И перенесли отчет правительства на июнь. Просто идут торги: кого утвердить на должности, а кого нет, кого снять с должностей", - сказал Бойко.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин примет план работы на год.

Также вольный премьер. Гройсман готовится получить иммунитет от отставки на год и создает свою партию.