Со дня, когда украинская певица Джамала стала мамой не прошло еще и месяца, а она уже вышла на работу.

Правда, певица предупреждала, что в декрет не собирается, а поэтому она уже вернулась на съемки вокального телешоу в качестве звездного тренера.

Пока молодая мама работает, ее ждут любимые мужчины - Бекир и Эмир. В теплые весенние дни папа гуляет с малышом на улице.

Фото с такой прогулки появились соцсетях.





Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Фото: facebook.com/jamalaofficial/

Ранее "Страна" писала о том, что Джамала представила сингл "Крылья" о поддержке в трудные минуты жизни.

Также мы сообщали, что Джамала показала завораживающий клип на песню из мультфильма "Украденная принцесса".