Ставшая менее месяца назад мамой Джамала вернулась на работу
Со дня, когда украинская певица Джамала стала мамой не прошло еще и месяца, а она уже вышла на работу.
Правда, певица предупреждала, что в декрет не собирается, а поэтому она уже вернулась на съемки вокального телешоу в качестве звездного тренера.
Пока молодая мама работает, ее ждут любимые мужчины - Бекир и Эмир. В теплые весенние дни папа гуляет с малышом на улице.
Фото с такой прогулки появились соцсетях.
Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Фото: facebook.com/jamalaofficial/
Ранее "Страна" писала о том, что Джамала представила сингл "Крылья" о поддержке в трудные минуты жизни.
Также мы сообщали, что Джамала показала завораживающий клип на песню из мультфильма "Украденная принцесса".
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