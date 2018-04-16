Скоро заканчивается срок дисквалификации капитана Шахтера Дарио Срны, и в истории с его допингом появились новые подробности.

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал, что именно нашли в анализах хорватского легионера, и почему в УЕФА вынесли "усредненное" решение о дисквалификации Срны.

Об этом сообщает канал Футбол 1.

"В допинг-пробе Срны были выявлены увеличенные показатели эндокринальных компонентов. Это комплексная поддержка организма, который подвергается большим нагрузкам. Интересно, что не был увеличен тестостерон, но что-то было не так.

Повышение личных результатов в командных видах спорта не очень эффективно, потому что играет команда. Пробу брали во внесоревновательный период. Если ее берут в субботу или воскресенье, то это соревновательный период, если в понедельник или вторник - нет. Было установлено, что спортсмен принимал препарат, не осознавая того, что он запрещен. Не думаю, что здесь должны быть претензии к докторам клуба. Насколько мне известно, Срна консультировался с другими врачами. Хотя, конечно, нельзя сказать, что футболист совсем не виноват. По балансу доказательств было установлено, что его вина все же есть, и к нему были применены соответствующие санкции.

Мы обращали внимание на решения по препаратам такого типа в мировой практике. Санкции по отношению к Срне не были минимальными. Минимальные санкции - это предупреждение, а потом 12 месяцев дисквалификации. А семь месяцев - это что-то среднее. В 10-й статье антидопинговых правил есть раздел, согласно которому применяются смягчающие санкции. Было установлено, что футболист не принимал препарат целенаправленно. Плюс признание спортсмена – важный фактор", - рассказал Кручек.

Ранее "Страна" сообщала, что Дарио Срна предоставил Антидопинговому центру всю необходимую информацию.