Предложение Петра Порошенко выйти из органов СНГ предусматривает оставить действенными те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые являются выгодными для Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, Порошенко как верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать "отдельные" договоры между этими странами.

"Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимые для Украины, как: признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", - заявила Луценко.

Она пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом этого объединения признавать агрессию России и напомнила об инициативе президента прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией.

Как сообщала "Страна", исполком СНГ не получил уведомления о намерении Украины выйти из организации.