Фумигационный оператор из Мариуполя, предоставляющий услуги зернотрейдерам в морских портах, - компания "Мартлет" - с момента своего создания обработал сотое судно. Из них партии зерна на 8 судах были подвергнуты колорации - окрашены в зеленый и красный цвета. Об этом пишет ЦТС.

100-м судном стал балкер ABDULLATIF, на котором было обработано 10 650 т пшеницы, отправленной в Египет.

Фото: cfts.org.ua

В целом, доля обработанных судов в порту Мариуполь составила 93%. Основные страны, куда были отправлены грузы - Ливан, Италия, Египет и Турция. С целью расширения географии предоставляемых услуг, компания также начала проводить обработку судов в порту Бердянск и Николаев.

В компании пояснили, что, согласно правовым нормам, к грузам зерновой продукции предъявляются особые требования в соответствии с законодательством о карантине. Соблюдение таких требований обеспечивается в том числе за счет фумигации грузов. Фумигация зерновых грузов - один из наиболее эффективных и распространенных методов борьбы с насекомыми-вредителями зерна, как во время хранения на складах, так и в процессе морской перевозки. Фумигация заключается в обработке зерна газообразными инсектицидами (фумигантами).

Кроме фумигационных услуг, "Мартлет" оказывала и услуги по колорации зерна, которая становится все более актуальной в последние сезоны, в связи с увеличением поставок зерна в страны Северной Африки (Тунис и Марокко).

Процедура колорации проводится исключительно для маркировки партий зерна от 5% до 10 % общего объема, и в целом не влияет на качественные характеристики продукции. Осуществляется с целью дальнейшей идентификации на внутреннем рынке покупателя и недопущения смешивания партий от разных покупателей. Компания из Мариуполя выполнила колорацию партий зерна на 8 судах - зерновая продукция была окрашена в зеленый или красный цвет.

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