На Крымском мосту начали запуск автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Об этом сообщает инфоцентр Крымского моста.

"АСУДД Крымского моста уникальна: инновационные технологии и оборудование для ее создания специально разработаны с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив. Программное обеспечение разработано российскими специалистами", — рассказал представитель компании-разработчика Евгений Саватеев.

Фото: c-inform.info

Отмечается, за соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения.

Фото: c-inform.info

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту с материковой части России начнется осенью 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что компании, строящие Керченский мост, попадут под санкции в Украине.

Также на Крымском мосту уложили первый слой дорожного покрытия. Фото.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!