На Крымском мосту начали тестировать электронные табло над трассой
На Крымском мосту начали запуск автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
Об этом сообщает инфоцентр Крымского моста.
"АСУДД Крымского моста уникальна: инновационные технологии и оборудование для ее создания специально разработаны с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив. Программное обеспечение разработано российскими специалистами", — рассказал представитель компании-разработчика Евгений Саватеев.
Фото: c-inform.info
Отмечается, за соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения.
Фото: c-inform.info
Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту с материковой части России начнется осенью 2018 года.
Ранее "Страна" сообщала, что компании, строящие Керченский мост, попадут под санкции в Украине.
Также на Крымском мосту уложили первый слой дорожного покрытия. Фото.