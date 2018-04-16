Вечером 15 апреля в Луцке на улице Гордиюк возле развлекательного заведения произошла драка и стрельба. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

"Правоохранители выяснили, что во время конфликта 32-летний житель выстрелил из устройства травматического действия в живот 27-летнему посетителю развлекательного заведения. Пистолет должным образом зарегистрирован, оружие правоохранители изъяли", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Следователи сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

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