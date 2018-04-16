Дом, который приписывают бывшему и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова взяли штурмом вооруженные мужчины. Об этом сообщает народный депутат Игорь Луценко ("Батькивщина") в Facebook.

"Я сейчас на Обуховской 60, где живут переселенцы и участники боевых действий. Сегодня утром дом взяли штурмом титушки, применили огнестрельное оружие. Дом вместе с переселенцами государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный. Сейчас новый владелец туда заходит такими методами", - пишет Луценко.

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Напомним, дом на улице Обуховской, 60 принадлежавший Сергею Арбузову, сейчас используется как общежитие для переселенцев. По другим данным, там живут бойцы добробатов и их семьи.

Как сообщала "Страна", осенью прошлого года там произошел масштабный пожар: выгорело два верхних этажа.

Также мы писали, что дом на Обуховской, 60 является яблоком раздора между командирами добробатов. В частности, из-за него давно конфликтовали глава ОУН Николай Коханивский и батальона "Один" Руслан Качмала. Именно конфликт из-за дома стал причиной стрельбы на Академгородке, которую устроил Коханивский в октябре 2017 года.