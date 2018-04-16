Московская полиция ищет неизвестных, которые похитили экспонат Музея космонавтики с охраняемой стоянки в Строгино - барокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин, а также другие космонавты.

Об этом передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

"В полицию обратился заявитель, который рассказал, что работает экспертом по пилотированию полетов в Музее космонавтики. Он пояснил, что обнаружил отсутствие музейного экспоната на стоянке по ул. 1-я Лыковская в Строгино. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 300 тысяч рублей", — сказал источник.

Речь идет о "Сурдобарокамере 48" (СБК-48), предназначенной для высотных испытаний летного состава и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия начала строить в Крыму "Техноград Гагарин" на 50-100 тысяч жителей.

Также на аукционе в Нью-Йорке продан документ о полете Гагарина в космос.