Роскомнадзор разослал провайдерам списки доменов и ip-адресов связанных с Telegram.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Российские провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру, у некоторых пользователей сайт telegram.org уже не работает, пишет Mash.

"Посмотрим, сможет ли главный регулятор страны победить главного противника таких регуляторов", - сообщает издание.

В издании советуют перейти по ссылке @FCK_RKN_bot и @socks5_bot. И по инструкции сделать все, как там описано, чтобы обойти запрет.

Также можно поставить VPN: вrowsec android — https://goo.gl/txCRKR; вrowsec iOs — https://goo.gl/VoxESa

Ранее "Страна" сообщала, что вслед за Telegram Госдума России намерена блокировать VPN-сервисы.

Также мы писали, что после блокировки Telegram пресс-секретарь Путина зарегистрировался в ICQ.