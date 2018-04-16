Российские провайдеры начали блокировать Тelegram
Роскомнадзор разослал провайдерам списки доменов и ip-адресов связанных с Telegram.
Об этом сообщает сайт ведомства.
Российские провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру, у некоторых пользователей сайт telegram.org уже не работает, пишет Mash.
"Посмотрим, сможет ли главный регулятор страны победить главного противника таких регуляторов", - сообщает издание.
В издании советуют перейти по ссылке @FCK_RKN_bot и @socks5_bot. И по инструкции сделать все, как там описано, чтобы обойти запрет.
Также можно поставить VPN: вrowsec android — https://goo.gl/txCRKR; вrowsec iOs — https://goo.gl/VoxESa
Ранее "Страна" сообщала, что вслед за Telegram Госдума России намерена блокировать VPN-сервисы.
Также мы писали, что после блокировки Telegram пресс-секретарь Путина зарегистрировался в ICQ.