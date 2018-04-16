"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 16 по 23 апреля. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

В понедельник-вторник в Киеве обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +22...+24. Со среды похолодает до +11...+15. Самым холодным днем недели станет четверг. В ночь на 19 апреля в Киеве +2...+4. Некоторые ресурсы обещают, что со среды начнутся дожди, которые продлятся два-три дня, а также захватят воскресенье. Другие прогнозируют, что небольшой дождь возможен только в четверг.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует, что до среды днем в Киеве температура воздуха будет +22...+24. С 18 апреля похолодает до +11...+15. Самая холодная ночь будет со среды на четверг: +2...+4. В четверг и пятницу возможен небольшой дождь.

По данным сайта Sinoptik.ua, также обещает, что неделя начнется с +21...+23 днем. Со среды дневная температура опустится до +15...+16. На выходных в субботу потеплеет до +20, в воскресенье будет прохладно: +13 днем. Дожди обещают в среду, пятницу и воскресенье.

Сайт Gismeteо прогнозирует дождливую неделю. В понедельник-вторник термометры покажут +20...+23. Со среды температура опустится до +13...+15. В субботу на один день потеплеет до +19. Этот ресурс обещает осадки в среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает относительно сухую неделю. Небольшой дождь ожидается только в четверг, 19 апреля. По температуре эта неделя обещает следующие скачки: в понедельник-вторник +21...+23, в среду +16. Четверг станет самым холодным днем недели: +12. В пятницу +16, в субботу вновь потеплеет до +22, а в воскресенье температура снизится до +17.

Сайт Weather.com сообщает, что температура понизится со среды, но всего на несколько градусов: +15...+17. Самый холодный день недели - четверг, в этот же день вероятны осадки.

На прошлой неделе погода была следующей:



9 апреля, понедельник +20, ясно



10 апреля, вторник +22, ясно

11 апреля, среда +24, переменная облачность

12 апреля, четверг +8, пасмурно

13 апреля, пятница +18, ясно

14 апреля, суббота +19, ясно

15 апреля, воскресенье +23, переменная облачность.

Прогноз ни одного из ресурсов не совпал с реальной картиной погоды на прошлой неделе. Синоптики обещали дождь, которого не было, а также не угадали, что в четверг, 12 апреля, температура опустится до +8.

Напомним, что 15 и 16 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщала "Страна", 16 апреля синоптики обещают осадки на востоке Украины.