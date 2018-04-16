3 апреля в Киеве сотрудники Национальной полиции задержали военнослужащего Управления государственной охраны Дмитрия К. и его супругу, которым инкриминируется организация мест растления.

Как сообщает источник "Страны" в силовых структурах, 28-летнему Дмитрию вместе с женой вменяется организация деятельности притона, куда привлекались девушки для оказания интимных услуг на платной основе.

Наш собеседник уточнил, что в ходе спецоперации силовиков были проведены обыски в квартире семьи по улице Марины Цветаевой и автомобиле военнослужащего. При этом, в машине обнаружили вещество, похожее на синтетический наркотик - амфетамин (известный на сленге как "фен").

Известно, что уголовное производство в рамках которого был задержан К. расследуется с начала сентября 2017 года. Семь месяцев продолжались оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили установить в качестве организаторов борделя именно военнослужащего УГО и его жену. Парочка была задержана, им объявлено о подозрении по ч.2 ст.303 УК Украины ("Сутенерство или вовлечение человека в занятие проституцией"), санкция которой предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

По словам источника, скандальную историю об организации действующим сотрудником Управления госохраны борделя руководство ведомства пыталось не афишировать.

"Была личная просьба от начальника УГО Валерия Гелетея к руководителям Национальной полиции не готовить соответствующее спецсообщение о задержании К.", - отмечает он. Якобы это делалось для того, чтобы попытаться уволить подозреваемого "задним числом". А после этого ситуацию представить как рядовое преступление, к совершению которого непричастно ведомство Гелетея.

13 апреля "Страна" обратилась в пресс-службу Управления государственной охраны с целью получения дополнительных комментариев по мотивам инцидента. В ведомстве нам пояснили, что по состоянию на 10:45 понедельника, 16 апреля, наш запрос по-прежнему находится в работе у кадровой службы УГО.

Ранее "Страна" писала, как сотрудники УГО, охраняя российского бизнесмена, задавили насмерть человека под Киевом. Также мы сообщали, как личный охранник начальника Управления госохраны Гелетея лишился двух пистолетов во время поездки в Винницу.