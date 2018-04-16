В понедельник, 16 апреля, на улице Мостицкой в ​​Киеве пьяный работник автомойки угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который оставила украинская телеведущая Оксана Марченко.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, автомобиль, который оставила на автомойке Оксана Марченко, принадлежит ее мужу Виктору Медведчуку.

"Во время движения мойщик не справился с управлением авто, вследствие чего допустил ДТП без пострадавших. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали правонарушителя", - сообщил источник.

Также собеседник агентства добавил, что сейчас продолжается осмотр места происшествия, а предварительная правовая квалификация инцидента будет определяться по ст.289 УК Украины.

Как сообщала "Страна", руководитель организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук не исключает своё участие в парламентских выборах.

Медведчук признался, что в украинском политикуме ему близки принципы, которые исповедуют "Оппозиционный блок" и партия "За жизнь!".

Напомним, ранее "Страна" анализировала основные сценарии, по которым могут пройти президентские выборы.