В поминальное воскресенье на кладбища Киева 22 раза вызывали скорую
На поминальное воскресенье, 15 апреля, на кладбища в Киеве 22 раза вызывали скорую помощь.
Об этом сообщает УНН.
По данным медиков, за прошедшие сутки из 22 поступивших вызовов о скорой помощи, 16 касались сильного алкогольного опьянения.
В результате в больницы было доставлено 11 человек. Почти все вызовы медикам поступали с кладбища "Лесное" в Левобережной части Киева. Оно окружено лесом и расположено между Лесным жилым массивом и Алмазным озером.
Поминальное воскресенье принято отмечать в первое воскресенье после праздника Пасхи. Традиционно в этот день семьи приходят на кладбища, чтобы навестить могилы близких.
Напомним, что в Киеве в поминальные дни полицейские усилили охрану возле кладбищ.
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