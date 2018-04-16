На поминальное воскресенье, 15 апреля, на кладбища в Киеве 22 раза вызывали скорую помощь.

Об этом сообщает УНН.

По данным медиков, за прошедшие сутки из 22 поступивших вызовов о скорой помощи, 16 касались сильного алкогольного опьянения.

В результате в больницы было доставлено 11 человек. Почти все вызовы медикам поступали с кладбища "Лесное" в Левобережной части Киева. Оно окружено лесом и расположено между Лесным жилым массивом и Алмазным озером.

Поминальное воскресенье принято отмечать в первое воскресенье после праздника Пасхи. Традиционно в этот день семьи приходят на кладбища, чтобы навестить могилы близких.

Напомним, что в Киеве в поминальные дни полицейские усилили охрану возле кладбищ.