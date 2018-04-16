Несмотря на то, что голливудская звезда Анджелина Джоли тщательно скрывает информацию о своем здоровье, в СМИ появилась информация, что еще в марте звезда была госпитализирована.

По слухам, голливудская звезда потеряла сознание, находясь в собственном доме. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на журналистов австралийского издания NW.

Журналистам так и не удалось выяснить, кто именно вызвал скорую - горничная или кто-то из старших детей. Актрису сразу же забрали в больницу. По результатам обследования, стало известно, что у Анджелины истощение.

Источники, близкие к Джоли, поделились, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Даже экс-супруг Брэд Питт обеспокоен ее состоянием здоровья и просит Анджелину пройти обследование. Но та пока решительно отвергает такие меры, заявляя, что она очень занята.

Стоит добавить, что по информации некоторых СМИ, актриса не теряла сознание и сама обратилась за помощью в больницу.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Бред Питт переехал к кудрявой брюнетке-архитектору и готовит ей еду.

Также мы сообщали, что Питт и Джоли нашли компромисс и скоро подпишут документы о разводе.