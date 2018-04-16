В Канаде, в аэропорту Галифакса пилот успешно посадил аэробуса "А320" авиакомпании "Air Canada", несмотря на взрыв шасси.

Об этом сообщает "Укринформ".

Самолет летел из Орландо в Галифакс, на подлете к месту назначения возникли проблемы с выпуском шасси.

Команда обратилась с запросом на осуществление аварийной посадки, после этого к взлетной полосе прибыли спасатели.

Во время посадки два колеса шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и завершить маневр.

Тем не менее, аэропорт был вынужден на некоторое время закрыть одну из двух посадочных полос, чтобы отбуксировать самолет в безопасное место.

В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал, самолет получил повреждения фюзеляжа. На месте ведется расследование.

Как сообщала "Страна", самолет МАУ совершил аварийную посадку в Одессе.

Также "Страна" писала, что в Португалии при аварийной посадке самолета на пляж погибли двое человек.