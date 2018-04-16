В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Киеве был установлен очередной температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Температура воздуха вчера днем побила рекорд 1972 года, а ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года.

Столбик термометра после полудня поднялся до отметки + 24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

Ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра в Киеве не опустился ниже 12,8°С, что на 1,0°С выше предыдущего рекордного значения 1889 года.

Напомним, что 24 марта в Киев пришла метеорологическая весна.

Как сообщала "Страна", 11 апреля метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Температура воздуха достигла отметки 23,8 градуса тепла.