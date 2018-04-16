Почти 30 млн долларов собрал президент США Дональд Трамп на свое переизбрание в 2020 году. Об этом сообщили представители его кампании, передает Reuters.

Согласно обнародованным в воскресенье данным, на кампанию по переизбранию на пост президента США в первом квартале этого года Дональд Трамп получил 10 миллионов долларов, и с учетом того, что 22 миллиона долларов оставались у его штаба после предвыборной кампании в 2017 году - таким образом Трамп собрал уже 32 миллиона долларов.

В отличие от своих предшественников, Трамп начал активно заниматься сбором средств на следующие выборы президента в начале своего первого срока.

Трамп подал заявку на переизбрание в тот день, когда он занял свой пост, что стало необычным шагом для действующего президента. Обычно действующие президенты в США ждали второго года на посту, чтобы начать свою перевыборную кампанию.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп рассматривал три варианта удара по Сирии .

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