В среду, 18 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит вопрос фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые ранее были обнародованы в СМИ. На заседание приглашены руководители Минобороны, НАБУ и СБУ.

Об этом сообщает сайт Комитета.

"18 апреля 2018 состоится заседание Комитета, на котором первым вопросом запланировано рассмотрение фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в журнале "Новое время" от 5 апреля 2018 № 13. Приглашение для участия в заседании Комитета направлены директору национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С., председателю Службы безопасности Украины Грицака В.С., Министру обороны Украины Полтораку С.Т., главному редактору журнала "Новое время" Сычу В.В.", - говорится в сообщении.

Напомним, что главред журнала "Новое время" рассказал, как его хотели "порвать" люди Пашинского после выхода статьи о коррупции в ВПК.

Ранее "Страна" разбиралась, за что люди Пашинского угрожают "порвать" редакцию киевского журнала.