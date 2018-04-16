Сегодня, 16 апреля, в Одессе на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина около 06:30 столкнулись автобус "Mercedes" и грузовой автомобиль этой же марки.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.

На фотографиях, которые предоставила патрульная полиция, видно, что оба транспортных средства в результате столкновения перевернулись.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь.

По предварительным данным, ДТП произошло в связи с тем, что водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю.

Как сообщает "Думская", среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", на Закарпатье перевернулся квадроцикл с компанией из 4 человек.

Напомним также, что в Польше перевернулся автобус с десятками туристов из России.