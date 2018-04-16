Сегодня, 16 апреля, в Ереване сторонники оппозиции перекрыли движение в центре города. Оппозиционеры выступают против того, чтобы экс-президент Армении Серж Саргсян вновь возглавил государство, но уже в должности премьер-министра.

Парламент страны должен избрать премьера путем открытого голосования 17 апреля.

На данный момент только Республиканская партия Армении (РПА) выдвинула своего кандидата в лице экс-президента Саргсяна. РПА контролирует большинство в парламенте, поэтому, скорее всего, Саргсян станет премьер-министром.

Об этом сообщают "Новости Армении".

Действия участников акции вызывают недовольство водителей, которые требуют не мешать движению.

Полицейские также перекрыли движение, чтобы не позволить участникам акции продвижение в сторону здания парламента.

Сторонники члена политсовета партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна также пытались блокировать станцию метро "Еритасардакан". Они улеглись между дверями вагонов. Полицейские силой убрали их со станции метро.

Напомним, что в Ереване участники митинга против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении.

Как сообщала "Страна", 2 марта, парламент Армении избрал нового президента страны путем тайного голосования. Им стал экс-премьер-министр, посол в Великобритании Армен Саркисян.