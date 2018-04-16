После обновления смартфона iPhone 8 до операционной системы iOS 11.3 владельцы обнаружили еще одну проблему. После инсталляции пакета обновлений может отказать сенсорный дисплей.

Об этом сообщают "IТ Новости".

Такая проблема может появится у смартфонов, в которых меняли экран.

Это касается только тех моделей, в которых замена дисплея проводилась в сторонних мастерских, а не в официальных сервисных центрах Apple.

Точной информации о масштабах проблемы пока нет, но известно, что речь идет о тысячах смартфонов.

В компании Apple ситуацию пока не комментируют. Поэтому не известно, или это часть продуманной стратегии компании, или проблема возникла случайно. Не исключено, что это просто программная ошибка, которую устранят с последующим обновлением.

Как сообщала "Страна", пользователи жалуются на лишний шум в наушниках iPhone 8 при звонках.

Также "Страна" писала, что первый iPhone 8 взорвался при подзарядке.