Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) расширил до 172 книг перечень изданий, в содержании которых усматривается направленость на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека. Об этом говорится на сайте Госкомтелерадио.

В частности, перечень пополнили еще семь российских книг - теперь в нем 166 российских изданий, также в списке две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре - из Украины.

В список внесены книги: "Под грифом "Любой ценой" и "Радикальный удар" (Альберт Байкалов), "Эксперимент "Украина". Недоразумение длиною в столетие" (Виктор Зуев), "Исповедь российского добровольца" (Юрий Горошко), "Славянский разлом. Украинско-польское иго в России" (Александр Пыжиков), "Война на Донбассе. Оружие и тактика" (Александр Широкорад) и "Водоворот. Украинский? Осознание. Записки наивного обывателя" (Виталий Шиловский).

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине запретили книги российского психотерапевта Синельникова.

Также мы сообщали, что МинСтець собирается запретить еще более 20 сайтов в Украине.