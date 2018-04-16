Сегодня, 16 апреля, Министерство инфраструктуры Украины сообщило в Twitter, что подъездную дорогу до аэропорта "Борисполь" будут ремонтировать до конца мая.

"Уважаемые пассажиры, продолжается ремонт подъездной дороги от Бориспольского шоссе до аэропорта "Борисполь". В связи с этим возможна задержка движения автомобильного транспорта. Просим планировать выезд перед вылетом с учетом дополнительного времени. Дорожные работы продлятся до конца мая", - говорится в сообщении министерства.

Фото: twitter.com/minfrastucture

Напомним, что в Киеве до 30 июня обещают активно ремонтировать дорогу на улице Телиги. С 14 апреля ремонт дороги на ул. Елены Телиги, которую начали реконструировать еще в прошлом году, вступил в активную фазу.

Как сообщала "Страна", в Запорожье начали ремонт дороги на плотине ДнепроГЭС.