В понедельник, 16 апреля, автомобильное движение в Киеве по состоянию на 09:45 "застряло" в пробках. Об этом сообщают данные сервиса Google maps.

Уже привычными оказались заторы поблизости станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Автомобили медленно движутся на улице Телиги, Набережном шоссе, автомобильной развязке на станции метро "Выдубичи" и проспекте Победы.

На Левом берегу затруднено движение на Броварском проспекте, бульваре Перова и возле станции метро "Дарница".

По данным сервера Яндекс-пробки, в Киеве дороги загружены на 3 балла из 10.

Как видно по карте, основная причина непроездных дорог - аварии и начавшийся ремонт асфальтного покрытия.

Фото: yandex.ua/maps

Фото: google.ru

Фото: google.ru

Фото: google.ru

Фото: google.ru

Как сообщала "Страна", в Киеве до 30 июня обещают активно ремонтировать дорогу на улице Телиги.

Также напомним, что в КГГА рассказали, когда отремонтируют "уставший" мост на Шулявке.