Двое раненых. Полиция рассказала подробности ночной драки и взрыва гранаты в киевском парке Киото
Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства ночного взрыва гранаты в парке Киото в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По данным правоохранителей в результате ЧП пострадали два человека.
"Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Фото: npu.gov.ua
На месте взрыва изъяты фрагменты гранаты Ф1, а группа молодых людей сразу разбежалась.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отмечает полиция.
Ранее "Страна" писала о том, что в Николаевской области в автосалон закинули боевую гранату.
Также мы сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту взрыва у "Киевэнерго" .