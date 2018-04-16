Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства ночного взрыва гранаты в парке Киото в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей в результате ЧП пострадали два человека.

"Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

На месте взрыва изъяты фрагменты гранаты Ф1, а группа молодых людей сразу разбежалась.

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отмечает полиция.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаевской области в автосалон закинули боевую гранату.

Также мы сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту взрыва у "Киевэнерго" .