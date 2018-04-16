Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда ему доложили, что Франция и Германия из-за дела отравленного экс-полковника ГРУ Скрипаля выслали всего по четыре российских дипломата, в то время как США объявили персонами нон грата 60 человек.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По информации источников, сотрудники администрации президента пытались убедить его, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, было "примерно тем же", что в США. Однако, как Трамп кричал в ответ: "Меня не волнует общее число!" и утверждал, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов.

Западные страны выслали около 150 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании по "делу Скрипаля".

Напомним, в начале марта в Солсбери были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и британская сторона обвиняет в покушении Россию. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила доклад о расследовании дела об отравлении в Солсбери, в котором "подтвердила выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества", впрочем, не упоминая ни Россию, ни название соединения "Новичок", о котором говорили британские власти.

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Скрипаль пришел в себя и идет на поправку.