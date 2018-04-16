Перед поездкой в США министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно решил озвучить свой план по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса в состав Украины под названием "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Аваков не исключает, что Владимир Путин согласится на возвращение Донбасса под контроль Украины. Он делает такой вывод на основани "сигналов, которые приходят в министерство".

При этом, такая же вероятность, по мнению Авакова, у прямо противоположного варианта - военного вторжения РФ. По мнению министра оно будет сопряжено с тяжелыми потерями для России, но будет иметь и "катастрофические последствия" для Украины.

Поэтому "план Авакова" описывает лишь позитивный, по его мнению, сценарий - когда РФ соглашается на передачу Донбасса мирным путем. При этом глава МВД сразу отметает военный способ возвращения неподконтрольных территорий в Украину, так как, по его мнению, это приведет к полномасштабной войне с Россией.

1. Миротворцы "берут" по одному городу

Глава МВД убежден, что реинтегрировать сразу всю неподконтрольную территорию Донбасса не получится даже при помощи миротворцев ООН.

"Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район… План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", - объясняет Аваков.

2. Выборы и заход украинской полиции

В данном случае, по его словам, неважно, кто победит на этих выборах.

"Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно", - считает министр и добавляет, что после этого шага главное - сформировать переходную администрацию.

"На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", – подчеркнул Аваков.

Кроме того, Аваков допустил совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад - представителей новоизбранной власти (то есть, подконтрольных Украине, а не "ЛДНР").

3. Амнистия и охота на "коллаборантов"

Затем, согласно плану главы МВД, в Украине должен быть принят закон об амнистии.

"Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется" - отметил он.

Также Аваков уверен, что Украине придется принять закон "о коллаборантах", который определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях.

"Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания", – пояснил он.

4. Тотальная проверка паспортов

Из дальнейших слов Авакова следует, что жителей неподконтрольных территорий ждет массовая "фильтрация" паспортов.

"Дальше начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации. Пришли, восстановили подачу воды, горячей воды, электроэнергии, восстановили нормальную школу, начинаем выдавать нормальные украинские паспорта", - считает политик.

Далее Аваков говорит, что при выдаче документов должна быть специальная степень проверки людей с оккупированных территорий, чтобы "мы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам".

5. Поражение в гражданских правах украинцев из Донбасса

Согласно "плану Авакова", жители оккупированных территорий вступают в гражданские права "нормальных украинцев" не сразу, а постепенно.

"После всего этого простой человек, которого достало жить в резервации, начинает сравнивать. Мы, со своей стороны, также сравниваем - с условной Горловкой или Новоазовским районом. Верю, не верю? Пошло, не пошло?" - пояснил министр.

"И если "верю", то идет второй шаг – эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия", - добавил он.

Аваков допустил, что люди с неподконтрольных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти - парламента, президента и так далее. Министр, принадлежащий к политической силе ("Народный фронт"), за которую вряд ли проголосуют на Донбассе, считает это "нормальной международной практикой".

6. Финансовая поддержка

Еще один пункт "плана Авакова" - выделение крупных средств на восстановление Донбасса для того, чтобы обеспечить его развитие "опережающими темпами". По замыслу министра они должны идти из госбюджета и от международных доноров. При этом два важных нюанса. Во-первых, от России денег Украина брать не будет. Во-вторых, деньги эти будет распределять и осваивать не местная власть, избранная на местных выборах, а некий представитель Киева.

"Каждая территория будет остро нуждаться в дополнительных, помимо местного бюджета, деньгах, которые будут приходить только по соответствующим программам – для строительства, восстановления. И проходить эти деньги будут только через представителя государства Украина", - говорит Аваков.

7. Русский язык и остальные пункты "Минска-2"

При этом вопрос выполнения Минских соглашений перед министром не стоит - из них он согласен лишь на амнистию, и то частичную. Плюс некоторые подвижки по русскому языку на какой-то срок ("какие-то переходные позиции, касающиеся специальных статусов языков, особых экономических зон и прочее меня вообще не беспокоят").

"Россия говорит, что она "добилась" статуса для русского языка, добилась выборов на этой территории, некий "их" Иванов избран в райсовет, установлена специальная экономическая зона… Аплодируют? Да. Путин это легко преподнесет своим СМИ и обществу как великую победу.

А мы? В итоге, стратегически, проходит год-два-три… Мы вернули свою территорию и можем развиваться по стратегии украинской государственности? Да", - сказал Аваков.

"Если это все реализовать, то постепенно мы сможем выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят "голубые каски", о которых договаривается Порошенко", - заключил глава МВД.

Какие можно сделать выводы из этого плана?

План при нынешнем состоянии отношений между Россией с Украиной и Западом вряд ли можно назвать реалистичным, так как во-первых, предполагает фактическую капитуляцию России. А во-вторых, что еще важнее, совсем не гарантирует снятие санкций (или даже их смягчения), так как они теперь вводятся в большом количестве по совсем не связанным с Украиной вещам (Сирия, Скрипаль и так далее). Озвучивание этих инициатив со стороны Авакова (в сферу компетенций которого не относится вопрос мирного урегулирования на Донбассе), скорее является частью его политической игры, цель которой показать значимость и самостоятельность главы МВД, у которого есть свой взгляд на каждый важный для Украины вопрос, отличный от президентского. Не случайно эти инициативы были озвучены накануне визита Авакова в США. Пожалуй ключевой политический момент этого плана - поражение в гражданских правах жителей неподконтрольных территорий. Прежде всего - в праве избирать центральные органы власти. Кроме того, для них предусмотрена тотальная проверка на коллаборационизм. Это, с одной стороны, показывает как видят место в украинской жизни жителей неподконтрольной части Донбасса видные представители украинской власти. С другой стороны - дает прекрасный повод для России еще раз заявлять о том, что в Киеве хотят сделать дончан и луганчан "гражданами второго сорта". Описанный Аваковым "пряник" в виде денежных средств, отпущенных на восстановление Донбасса изо средства госбюджета и международных доноров, не выглядит очень убедительным с учетом того, что украинская власть до сих пор не продемонстрировала каких-либо успехов в деле возрождения подконтрольных территорий. Причем даже вдали от линии фронта. Несмотря на получение крупных сумм от доноров. При нынешних подходах к управлению государством, возникает подозрения, что львиная доля этих средств будет разворована властями и выведена за рубеж. Несмотря на все описанное выше, не исключено, что "план Авакова" заинтересует США в качестве возможного "мирного предложения" для России. Оно, с большой долей вероятности, будет Москвой отвергнуто, что позволит Западу еще раз заявить о неготовности Кремля к диалогу по Украине.

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