Аналитик сельхозрынков и национальный консультант ФАО (продовольственная программа ООН) Андрей Панкратов сообщил о резком росте импорта мяса в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Первые три месяца этого года показали рост импорта по всем позициям! Более того, по всем позициям импорт за первый квартал в этом году оказался самым большим за последние 5 лет (по свинине - за 4 года), - написал эксперт и привел цифры:

- Импорт свинины в 1 кв. 2018 - 1,8 тыс. тонн (+ 17,1% к 1 кв. 2017)

- Импорт мяса птицы - 30,8 тыс. тонн (+ 26%)

- Импорт субпродуктов - 8,4 тыс. тонн (+ 44%)

- Импорт сала - 14,1 тыс. тонн (+ 58%)

Андрей Панкратов пояснил, что это основные наши импортные позиции. Импорт говядины - незначительный, импорт других видов мяса - почти отсутствует.

"Прошлогоднее подорожание мяса на внутреннем рынке способствовало заметной активизации импорта. Это происходило во второй половине прошлого года, но и сейчас эти "двери" все еще остаются открытыми. Колебания украинских и европейских цен (практически весь импорт сейчас идет к нам из ЕС, поэтому их цены важны для нас) были не очень значительными с конца 2017 года, чтобы изменить ситуацию. Только в марте цены в ЕС пошли вверх, однако, у нас в то же время укрепилась гривна и импорт все еще оставался возможным", - написал эксперт.

Он добавил, что в последние недели свинина в ЕС несколько стабилизировалась в цене, но из-за запрета Китаем импорта американских свиных продуктов, цены в Европе могут вырасти.

"Либо украинские цены не изменятся и импорт замедлится, или наши цены пойдут вверх вслед за европейскими, а импорт будет продолжаться. Учитывая снижение производства свинины, которое у нас есть, и стремление производителей заложить в цену повышение себестоимости, более вероятным выглядит второй вариант", - написал эксперт.

По его словам, с курятиной ситуация несколько иная. Рост цен в ЕС уже происходит несколько недель, тогда как в Украине такого не наблюдается.

"Производство курятины в нашей стране растет, потребители еще не готовы показать повышенный спрос, привыкая к тому, что и так курица занимает ​​большую долю в их белковом рационе, как никогда. Итак более вероятным в этом сегменте рынка видится сценарий замедления импорта и более или менее стабильных цен", - сообщил Андрей Панкратов.

Фото: facebook.com/apankratov

Напомним, что в Украине осталось меньше 6 миллионов свиней.

Как сообщала "Страна", курятина вытесняет другие виды мяса из рациона украинцев.