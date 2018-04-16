Новостная служба американского телеканала CBS ошибочно разместила на сайте некролог о жене экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбаре, которая сейчас находится в госпитале.

Об этом сообщает издание Miami Herald, обнародовавшее скриншот материала.

В заголовке статьи содержалась пометка "Не публиковать". Текст был размещен на сайте на некоторое время, затем его сняли.

"Барбара Буш, остроумная, общительная основательница политической династии, которая продвинула двух близких людей в Белый дом и десятилетиями доминировала в республиканской политике, умерла после нескольких недавних госпитализаций. Ей было 92 года. Представитель семьи Буша сказал, что она скончалась мирно в своем доме в окружении родных", - говорилось в некрологе.

Фото: miamiherald.com

15 апреля стало известно, что Барбара Буш после серии неудачных госпитализаций не станет лечиться и будет проводить больше времени с семьей.

Она лечится от болезни Грейвса в течение многих лет. Это аутоимунное заболевание, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Напомним, что прикованного к инвалидной коляске Буша-старшего обвинили в домогательствах.

Как сообщала "Страна", в Техасе откроют выставку картин 43-го президента США Буша-младшего.