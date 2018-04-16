Президент США Дональд Трамп предоставил американскому Конгрессу письменный отчет об авиаударах по Сирии, которые были совершены в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает The Washington Post.

В тексте письма Трампа говорится, что президент действовал в рамках конституционных полномочий в качестве главнокомандующего с целью обеспечить стабильность в регионе, снизить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить его дальнейшее применение сирийскими властями, а также предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Кроме того, в письме Трамп отмечает, что США в случае необходимости предпримут дополнительные действия для защиты своих национальных интересов.

Напомним, в ночь на воскресенье активисты и сирийско-американское медицинское общество сообщили о применении сирийской авиацией бомб с хлорином в городе Дума, который контролируется оппозицией. По их данным, жертвами химатаки стали 70 человек.

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