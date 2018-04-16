В России вспыхнул крупный пожар на главном рынке Нальчика
В России, сегодня, 16 апреля, рано утром вспыхнул крупный пожар на центральном рынке в городе Нальчик. Огонь уже перекинулся на крышу двух торговых павильонов.
Об этом сообщают РИА Новости.
По словам представителя МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова, пожарные тушат сразу оба помещения. Пожару присвоен третий ранг сложности.
На месте ЧП работают 75 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.
Пожар в одном из павильонов центрального рынка в Нальчике начался рано утром. Его площадь составила около 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, что спасатели сообщили подробности пожара в ресторане Одессы.
Как сообщала "Страна", Енакиевский металлургический завод полностью остановился после крупного пожара.