В России, сегодня, 16 апреля, рано утром вспыхнул крупный пожар на центральном рынке в городе Нальчик. Огонь уже перекинулся на крышу двух торговых павильонов.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам представителя МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова, пожарные тушат сразу оба помещения. Пожару присвоен третий ранг сложности.

На месте ЧП работают 75 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.

Пожар в одном из павильонов центрального рынка в Нальчике начался рано утром. Его площадь составила около 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что спасатели сообщили подробности пожара в ресторане Одессы.

Как сообщала "Страна", Енакиевский металлургический завод полностью остановился после крупного пожара.